Tin lời công an rởm, cảnh giác với công an thật, bà lão suýt mất tiền tỷ

Ngày 5/11, Thiếu tá Võ Hữu Giang, Phó Trưởng Công an xã Đại Đồng (Nghệ An), cho biết đơn vị đã phối hợp chi nhánh Ngân hàng Agribank Thanh Chương (Nghệ An) ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng cùng ngày, nữ khách hàng 75 tuổi trú xã Đại Đồng đến chi nhánh ngân hàng làm thủ tục rút 5 cuốn sổ tiết kiệm trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Công an xã Đại Đồng giải thích cho người phụ nữ lớn tuổi về thủ đoạn giả danh công an lừa đảo qua mạng xã hội (Ảnh: Hữu Giang).

Sau khi kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện 2 cuốn sổ tiết kiệm chưa đến kỳ hạn và giải thích nếu rút sẽ mất 30 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, nữ khách hàng cao tuổi vẫn kiên quyết rút hết số tiền trong sổ tiết kiệm.

Nhận thấy khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý, nghi ngờ người này bị lừa đảo, nhân viên giao dịch tìm cách kéo dài thời gian và báo Công an xã Đại Đồng phối hợp ngăn chặn.

Nhận thông tin từ ngân hàng, Thiếu tá Võ Hữu Giang cùng cán bộ công an xã đã có mặt làm việc với người phụ nữ nói trên.

Quá trình làm việc với công an, bà lão luôn có tâm lý cảnh giác, không thừa nhận bản thân đang bị lừa đảo. Thậm chí khi người nhà có mặt, thuyết phục nhưng người này vẫn không tin.

Công an xã Đại Đồng kiên trì giải thích và mở video về một số vụ lừa đảo qua mạng cho bà lão xem. Sau 30 phút được giải thích, người phụ nữ cao tuổi này mới biết bản thân bị rơi vào một vụ lừa đảo qua mạng, suýt mất số tiền lớn.

Sau khi bình tĩnh lại, bà lão kể bản thân nhận được điện thoại của một người tự giới thiệu tên là Hùng, cán bộ công an đang điều tra một vụ án về ma túy.

Người này khẳng định bà có liên quan đến đường dây này và dọa sẽ thực hiện lệnh bắt giam. Anh ta hướng dẫn bà lão rút toàn bộ số tiền tiết kiệm gửi vào tài khoản được chỉ định để chứng minh trong sạch và cam kết sẽ trả lại khi kết thúc điều tra. Nếu không làm theo hướng dẫn sẽ bị thủ tiêu.

Người này đọc đúng tên tuổi, cấp bậc của Trưởng Công an xã Đại Đồng và một số cán bộ công an xã, đồng thời dặn bà tuyệt đối không hé lộ thông tin vụ án cho công an xã và cán bộ ngân hàng vì “công an câu kết với ngân hàng để lừa tiền”.

Theo Thiếu tá Võ Hữu Giang, đây không phải là hình thức lừa đảo mới nhưng kịch bản đã được nâng cấp tinh vi hơn. Kẻ lừa đảo nghiên cứu rất kỹ thông tin về nạn nhân, lãnh đạo công an xã nơi nạn nhân cư trú và đưa ra các thông tin sai lệch nhằm tránh việc nạn nhân có thể được các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn chuyển tiền.