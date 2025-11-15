Người đàn ông suýt bị lừa chuyển khoản 100 triệu đồng cho "con dâu"

Ngày 15/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết lực lượng công an, nhân viên ngân hàng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Theo Công an Sơn La, vào sáng 14/11, ông L.V.T. (56 tuổi, trú tại bản Boong Xanh, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) liên tục bị người lạ gọi điện mạo danh cơ quan công an, dựng chuyện tài khoản của ông liên quan đến vụ việc "lừa đảo 1,6 tỷ đồng".

Chúng yêu cầu ông chuyển gấp 100 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp và hướng dẫn ghi nội dung là “chuyển tiền cho con dâu” để qua mặt ngân hàng.

Công an làm việc với gia đình ông L.V.T. (Ảnh: Công an Sơn La).

Khi ông T. đến ngân hàng thực hiện giao dịch, cán bộ ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường và khuyên ông đến trình báo công an xã.

Lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, trấn an nạn nhân và giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, giúp ông T. kịp thời dừng giao dịch.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các cuộc gọi tự xưng công an, tòa án, viện kiểm sát,...

Người dân cũng không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai; khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, hãy báo ngay cho công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.