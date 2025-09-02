Cảnh giác thủ đoạn giả danh công an, dựng cảnh “bắt cóc ảo”

Thời gian gần đây, trên địa bàn nhiều tỉnh Hưng Yên ghi nhận các vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh công an, dựng cảnh “bắt cóc ảo” để tống tiền người thân. Các đối tượng thường nhắm vào học sinh, sinh viên và người trẻ tuổi, lợi dụng tâm lý hoang mang để chiếm đoạt tài sản.

Nam sinh bị “bắt cóc online” tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an Hưng Yên, thủ đoạn chúng thường sử dụng là gọi điện tự xưng công an, thông báo nạn nhân liên quan vụ án ma túy hoặc rửa tiền. Sau đó, chúng yêu cầu tải ứng dụng theo chỉ định để chiếm quyền kiểm soát điện thoại, dẫn dụ nạn nhân đến nhà nghỉ, ép chụp ảnh như đang bị trói gửi về cho gia đình.

Điển hình ngày 27/8, Công an xã Phụng Công (Hưng Yên) phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hưng Yên kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo. Nam sinh bị nhóm đối tượng thao túng, gọi điện báo cho gia đình rằng mình bị bắt cóc và yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không làm theo hướng dẫn từ số lạ, không tải ứng dụng, không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền khi chưa xác minh rõ. Cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu người dân chuyển tiền hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Người dân cần cảnh giác, báo ngay cho công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Các trường học được đề nghị tăng cường tuyên truyền để học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, phòng ngừa loại tội phạm này.