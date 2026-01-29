Người phụ nữ lừa bán ô tô giá rẻ, chiếm đoạt tiền tỷ ở TPHCM

Ngày 29/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Đào (49 tuổi, quê Hà Tĩnh) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đào tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 10/2020, bị cáo Đào đã rơi vào tình trạng mất khả năng tài chính, nợ nần chồng chất và không còn khả năng mua các dòng ô tô giá rẻ như cam kết.

Tuy nhiên, bị cáo vẫn sử dụng pháp nhân Công ty Rumhomes để đưa ra thông tin gian dối rằng, bản thân có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể mua số lượng lớn ô tô với giá thấp hơn giá thị trường.

Để tạo lòng tin, bị cáo tạo lập các tin nhắn qua Zalo, giả mạo nội dung trao đổi với lãnh đạo và gửi cho khách hàng xem. Từ đó, bị cáo ký kết các hợp đồng ủy quyền mua bán ô tô các loại, yêu cầu khách hàng chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Hồ sơ vụ án thể hiện Trần Thị Đào đã chiếm đoạt 7,2 tỷ đồng của 17 bị hại. Số tiền này được bị cáo dùng phục vụ các mục đích cá nhân khác.