Nhân viên ngân hàng phối hợp công an ở TPHCM ngăn chặn vụ lừa đảo

Ngày 28/1, Công an xã Hiệp Phước phối hợp Phòng Giao dịch số 1, Agribank Chi nhánh Nhà Bè kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc người dân có ý định chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, giúp nạn nhân tránh thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Công an và nhân viên ngân hàng giúp người dân tránh bị lừa đảo gần 200 triệu đồng (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin điều tra ban đầu, một người dân nhận tin nhắn qua mạng xã hội từ tài khoản có dấu hiệu giả mạo người thân đang ở nước ngoài, với nội dung dụ dỗ đổi tiền, nhận đổi ngoại tệ, kèm yêu cầu chuyển tiền gấp.

Sáng cùng ngày, khi người này đến ngân hàng làm thủ tục, nhân viên phát hiện biểu hiện bất thường, chủ động tạm dừng giao dịch và báo Công an xã Hiệp Phước phối hợp xác minh.

Qua trao đổi với cơ quan chức năng, nạn nhân đã nhận thức rõ đây là thủ đoạn giả mạo tài khoản mạng xã hội, kịp thời dừng chuyển tiền, ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua vụ việc trên, Công an xã Hiệp Phước khuyến cáo người dân không chuyển tiền chỉ khi nhận được tin nhắn qua mạng xã hội, dù tài khoản đó có tên, ảnh đại diện giống người thân. Ngoài ra, người dân cần gọi điện, gọi video để xác minh trước khi chuyển tiền; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, không bấm link lạ.

Ngoài ra, người dân cần cảnh giác với chiêu đổi ngoại tệ lãi cao, nhờ chuyển tiền hộ, đóng phí để nhận tiền. Khi nghi vấn đối tượng lừa đảo, người dân liên hệ ngay công an nơi gần nhất, ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, nạn nhân cần lưu lại tin nhắn, số tài khoản, nội dung trao đổi để phục vụ xác minh.