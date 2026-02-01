Bắt khẩn cấp nhóm đánh bảo vệ, đập phá quán ăn ở Tây Ninh

Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, xảy ra tại xã Mỹ Hạnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h20 ngày 30/1, 6 thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy chạy vào Khu đô thị Phúc An City (ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh). Tại đây, nhóm này có hành vi nẹt pô, bốc đầu xe, la hét, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu dân cư.

Nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh bảo vệ khu đô thị (Ảnh: Cắt từ clip).

Lúc này, ông Nguyễn Hữu Thắng (47 tuổi, nhân viên bảo vệ khu đô thị) ra nhắc nhở, yêu cầu nhóm thanh thiếu niên rời đi. Tuy nhiên, nhóm này bất ngờ truy đuổi, dùng nón bảo hiểm đánh ông Thắng tới tấp. Mặc cho nạn nhân van xin, kêu cứu, nhóm người vẫn tiếp tục hành hung rồi bỏ đi theo hướng đường Kênh Tây.

Ông Thắng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng gãy hai xương sườn, đa chấn thương vùng mặt, cổ, gáy, tay phải và chân phải.

Khoảng một giờ sau, nhóm thanh thiếu niên tiếp tục đến quán Ẩm thực Quang Thắng 1 (ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh) để uống bia cùng 4 người khác. Khoảng 20 phút sau, trong lúc tính tiền, nhóm này xảy ra cự cãi với nhân viên quán.

Khi ông Lưu Văn Thắng (43 tuổi, chủ quán) đứng ra can ngăn, nhóm này xông vào dùng ly và ghế đánh ông Thắng bị thương, đồng thời đập phá quán rồi rời khỏi hiện trường.

6 thanh thiếu niên bị công an bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Ông Thắng được người thân đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở vùng trán và sống mũi, chảy nhiều máu do đa chấn thương.

Qua điều tra, truy xét, Công an xã Mỹ Hạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 6 người, gồm: Lý Vũ Miền (32 tuổi), Thạch Sinh (20 tuổi), Đào Hoàng Lợi (19 tuổi), Thạch Tài (19 tuổi), Lý Hoàng Nhân (15 tuổi, cùng quê TP Cần Thơ), Lý Châu Sóc Cơ (19 tuổi, quê An Giang) và Thạch Minh Khang (18 tuổi, quê Cà Mau).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh người, đập phá tài sản, để thể hiện cá tính.