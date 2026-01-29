Bắt kẻ trộm chồn ở Tây Ninh

Ngày 29/1, Công an xã Tân Hưng cho biết, đơn vị vừa bàn giao tài sản bị trộm cho ông Trịnh Văn Thép (44 tuổi, ngụ địa phương). Tang vật gồm: 4 con chồn, 1 con gà và một số vật dụng khác.

Theo công an, khoảng 1h30 ngày 27/1, Công an xã Tân Hưng tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy khu vực giáp ranh các xã.

Chiến bị Công an xã Tân Hưng bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Khi đến khu vực ấp Hợp Tác Xã, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông xuất hiện gần nhà ông Thép, mang theo nhiều túi lưới màu xanh nên kiểm tra.

Thấy công an, người này bỏ chạy qua khu rừng gần đó. Nhờ sự hỗ trợ của người dân địa phương, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Lê Văn Chiến.

Kiểm tra bên trong các túi lưới màu xanh, công an phát hiện 4 con chồn, 1 con gà cùng một số dụng cụ dùng để gây án.

Công an xã Tân Hưng tạm giữ Chiến để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sáng 29/1, lực lượng chức năng đã bàn giao toàn bộ tang vật cho ông Trịnh Văn Thép quản lý, nuôi dưỡng.