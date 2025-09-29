Làm giả hồ sơ trục lợi bảo hiểm hơn nửa tỷ đồng, 10 đối tượng bị khởi tố

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn 10 đối tượng trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trục lợi chính sách bảo hiểm nhân thọ, xảy ra tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ) nay là xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Hạnh (26 tuổi, trú xã Nam Phước).

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

9 bị can còn lại gồm: Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thủy, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan và Nguyễn Thanh Hoàng (33-50 tuổi, cùng trú địa phương), bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Hạnh khi làm tại một công ty bảo hiểm nhân thọ, phát hiện nhiều sơ hở trong khâu xét duyệt tự động chi trả quyền lợi bảo hiểm dưới 6 triệu đồng.

Khi nộp hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến trên ứng dụng Zalo, nếu quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần nhỏ hơn hoặc bằng 6 triệu đồng, hệ thống tự động sẽ tự xét duyệt và chi trả quyền lợi.

Lợi dụng điều này, Hạnh cùng đồng phạm làm giả hồ sơ y tế, giấy tờ viện phí để gửi yêu cầu chi trả bảo hiểm.

Từ tháng 6/2021 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện 213 bộ hồ sơ giả, chiếm đoạt của công ty bảo hiểm tổng số tiền hơn 546 triệu đồng.