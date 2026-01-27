Người nước ngoài đột nhập nhà dân ở Đà Nẵng vơ sạch vàng bạc

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã tạm giữ 2 đối tượng liên quan vụ đột nhập trộm tài sản tại nhà anh H.T.L. ở phường Ngũ Hành Sơn.

Vụ việc xảy ra vào tối 24/1, nhà anh L. bị kẻ gian đột nhập qua cửa thoát hiểm tầng trệt, cạy phá két sắt trong phòng ngủ, trộm nhiều tài sản trị giá khoảng 300 triệu đồng. Thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình đi ra ngoài.

Hai đối tượng liên quan đến vụ trộm (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua truy xét, công an xác định có 2 đối tượng người nước ngoài gây án. Sau khi trộm cắp, các đối tượng thay quần áo, vứt tang vật và tẩu thoát theo nhiều hướng.

Nhận định các đối tượng có khả năng rời khỏi địa bàn, các trinh sát đã chốt chặn tại bến xe, nhà ga, sân bay.

Đến khoảng 20h ngày 25/1, trinh sát phát hiện nghi phạm gây án là Lin Zhinfeng (46 tuổi) và Yang Jun Yun (39 tuổi), cùng quốc tịch Trung Quốc, đã mua vé tàu đi Hà Nội. Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp Công an tỉnh Nghệ An đón lõng, bắt giữ 2 đối tượng khi tàu dừng tại Ga Vinh.

Tang vật của vụ trộm (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Bước đầu, các đối tượng khai nhập cảnh vào Việt Nam để đánh bạc, thua hết tiền nên mua công cụ phá khóa, đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Sau khi gây án sẽ di chuyển ra thành phố Hà Nội để tiêu thụ tài sản.

Tang vật thu giữ gồm 8 thỏi bạc, 3 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 bông tai vàng và 2 đồng hồ.