Đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp sa lưới

Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Trần Văn Tuấn (SN 1979, trú tại phường Quảng Phú, Đà Nẵng), đối tượng chuyên trộm dây điện tại nhiều trạm biến áp trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã bắt giữ Đoàn Ngọc Đình (trú tại xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Trần Văn Tuấn (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đây là chuỗi vụ việc gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Từ đầu tháng 11, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ trộm dây điện tại trạm biến áp thuộc khu vực dân cư và nơi sản xuất, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

Tập trung rà soát, lực lượng cảnh sát hình sự xác định Trần Văn Tuấn, người có 4 tiền án hình sự, nổi lên với nhiều dấu hiệu bất minh khi thường xuyên đi lại vào ban đêm.

Quá trình trinh sát cho thấy, Tuấn hoạt động rất chuyên nghiệp, thường di chuyển giữa Đà Nẵng - Quảng Ngãi để tìm địa điểm gây án, chủ yếu là các trạm biến áp nằm tách biệt, ít người qua lại. Đối tượng còn móc nối với các điểm thu mua phế liệu nhằm tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, ngày 25/11, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau thời gian điều tra, cảnh sát đã triệu tập Tuấn lên làm việc, hắn khai nhận vì nghiện đánh bạc qua mạng, không có việc làm nên nảy sinh ý định trộm dây điện.

Đối tượng thuê nhà nghỉ để tiện di chuyển, ban ngày đi dò tìm các trạm biến áp vắng người, ban đêm mang theo kềm cộng lực, cờ lê, găng tay… để cắt trộm dây điện rồi mang bán cho 2 cơ sở thu mua phế liệu do Đoàn Ngọc Đình và Võ Thị Trinh (trú tại thôn Đàn Long, xã Chiêm Đàn, thành phố Đà Nẵng) làm chủ.

Tang vật thu giữ gồm 128kg dây đồng, xe máy, túi dụng cụ phá cắt, điện thoại và nhiều sim điện thoại rác phục vụ việc liên lạc.

Ngoài hành vi trộm cắp, Tuấn còn có dấu hiệu đánh bạc trên mạng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án.