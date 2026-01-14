Đột nhập nhà vắng chủ, phá tủ vơ sạch vàng và sổ tiết kiệm

Ngày 13/1, theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt tạm giam Võ Thị Nga Mi (38 tuổi, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó ngày 9/1, công an tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.T. (67 tuổi, trú xã Bà Nà) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà trộm cắp tài sản.

Bị can Võ Thị Nga Mi cùng tang vật thu giữ được (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an xã Bà Nà, Công an xã Hòa Vang và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 9/1, lợi dụng thời điểm gia đình bà T. vắng người, Nga Mi đã đột nhập vào nhà lục soát các phòng, dùng búa, kéo phá khóa tủ trong phòng ngủ để chiếm đoạt nhiều tài sản, chủ yếu là vàng và một sổ tiết kiệm, tổng giá trị ước tính hơn 600 triệu đồng.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến ngày 13/1, nghi phạm bị triệu tập làm việc.

Đối tượng khai đã bán 4,5 chỉ vàng tại một tiệm vàng khu vực chợ Túy Loan (xã Hòa Vang) để lấy tiền tiêu xài, số vàng còn lại cất giấu tại nơi ở.

Tang vật được công an thu giữ gồm 2 sợi dây chuyền vàng, 12 chiếc nhẫn vàng và 1 điện thoại di động.