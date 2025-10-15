Ba thanh thiếu niên từ Quảng Trị vào Đà Nẵng trộm 112 triệu đồng

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhóm thanh thiếu niên gồm Nguyễn Văn Hùng (SN 2008), Đinh Chí Vỹ (SN 2007) và Hoàng Nhật Duy (SN 2006, cả 3 cùng trú tại xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin từ Công an phường Hội An về 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong đêm 11/10, với tổng thiệt hại hơn 112 triệu đồng.

Ba thanh thiếu niên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hội An và Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Bằng sự vào cuộc quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an nhanh chóng xác định Hùng, Vỹ và Duy chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp nêu trên và đã trốn về thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị.

Phòng Cảnh sát hình sự đã cử tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị để truy bắt các đối tượng nêu trên.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ do điều tra viên cung cấp, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, sáng 9/10, Hùng rủ Vỹ và Duy vào Đà Nẵng “kiếm tiền tiêu xài” bằng cách trộm cắp. Cả 3 đi xe khách từ tỉnh Quảng Trị vào, thuê nhà nghỉ gần bến xe để ở.

Đêm 11/10, nhóm này bắt taxi đến phường Hội An, sau đó cạy cửa đột nhập vào một nhà hàng, một tiệm vải và hàng lưu niệm trộm cắp tổng cộng hơn 112 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trộm được, các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.