Tạm giữ sinh viên bẻ trộm hàng loạt gương ô tô ở TPHCM

Ngày 8/11, Công an phường Phú Lợi (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Thanh D. (18 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi bẻ trộm hàng loạt gương ô tô.

Theo công an, đêm khuya, D. tìm đến các khu dân cư có ô tô đậu ngoài đường và không có camera an ninh rồi bẻ trộm gương chiếu hậu.

Một trong những ô tô bị sinh viên D. bẻ trộm gương (Ảnh: C.A).

Nhận tin báo từ các bị hại, Công an phường Phú Lợi cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra, truy xét. D. sau đó bị bắt giữ cùng tang vật là 8 bộ gương chiếu hậu của ô tô.

Tại cơ quan công an, D. khai nhận là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ. Nam sinh đi bẻ trộm gương chiếu hậu ô tô đem bán lấy tiền trả nợ nhưng chưa kịp đem bán thì bị công an bắt giữ.