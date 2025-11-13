Người đàn ông đột nhập bãi xe ở TPHCM, trộm ô tô tải về quê

Ngày 13/11, Công an phường Hiệp Bình đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ người đàn ông trộm xe tải của một công ty trên địa bàn.

Camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông trộm xe tải ở phường Hiệp Bình rồi nổ máy rời đi (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 2h ngày 10/11, người đàn ông đeo khẩu trang đột nhập vào bãi đậu xe của một công ty trên đường số 10, phường Hiệp Bình. Người này tiếp cận một xe tải, sau đó lên ô tô, nổ máy rồi rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sau một ngày truy xét, người đàn ông bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người lấy trộm xe tải là ông T. (quê Vĩnh Long). Chiếc xe bị mất trộm vừa được công ty nói trên mua vào tháng 6, trị giá hơn 350 triệu đồng.