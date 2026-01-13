Người đàn ông ở Lâm Đồng bán thửa đất cho nhiều người, chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 13/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Quốc (SN 1962, trú tại phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin điều tra của công an, năm 1997, ông Nguyễn Văn Quốc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa số 255 và 256 (tờ bản đồ số 3) có địa chỉ tại đường An Sơn, phường 4, TP Đà Lạt (nay là phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Ông Nguyễn Văn Quốc bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh; Công an Lâm Đồng).

Năm 2005, ông Quốc chuyển nhượng hai thửa đất này cho ông P.V.T.. Tuy nhiên, sau đó ông Quốc tự ý rào lại hơn 1.400m2 thuộc thửa đất số 255, đến năm 2022, ông Quốc làm hợp đồng, chuyển nhượng phần đất này cho hai cá nhân khác là ông M., ông P. để lấy 2,1 tỷ đồng.

Gần đây, những người liên quan trong các hợp đồng chuyển nhượng đất làm đơn tố cáo ông Quốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên cơ quan công an.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.