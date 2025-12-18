Bắt nhân viên ngân hàng ở Lâm Đồng vì chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Ngày 18/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tấn Hoàng (SN 1995, trú tại xã Đức Lập, Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của công an, Phan Tấn Hoàng từng là nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ), nay là tỉnh Lâm Đồng, được ngân hàng giao nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh, thẩm định tín dụng và quản lý nợ.

Phan Tấn Hoàng bị lực lượng công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Trong thời gian làm việc, Hoàng gặp các khách hàng thân thiết để đề cập vấn đề vay tiền, phục vụ cho việc đáo hạn ngân hàng hoặc mượn cho người thân. Người cho vay sẽ được Hoàng chi trả gốc, lãi theo thỏa thuận và đúng thời hạn.

Theo cơ quan công an, với chiêu bài trên, từ giữa năm 2025 đến khi bị bắt, Hoàng đã vay mượn, chiếm đoạt tổng cộng 8 tỷ đồng từ nhiều khách hàng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phan Tấn Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội. Số tiền chiếm đoạt từ khách hàng, Hoàng dùng trả nợ và chi tiêu cá nhân.