Dự án thoát nước 178 tỷ đồng chống ngập cho khu đô thị Nam Thăng Long

Thách thức mùa mưa và những yêu cầu cấp bách về hạ tầng đô thị

Những trận mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua đã cho thấy sức chịu đựng hạn chế của hạ tầng Hà Nội khi nhiều khu vực như: Nam Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoài Đức, Quốc Oai… chìm trong ngập úng. Hàng loạt tuyến đường tắc nghẽn, sinh hoạt cư dân bị đảo lộn. Đây không phải là hiện tượng cá biệt, mà là bức tranh lặp lại mỗi mùa mưa lớn trong nhiều năm gần đây.

Nguyên nhân không chỉ đến từ lượng mưa cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu, mà còn bởi sự phát triển đô thị quá nhanh trong khi hạ tầng tiêu thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ. Tình trạng này không chỉ diễn ra ở Việt Nam, mà ở Bangkok (Thái Lan) hay Jakarta (Indonesia)… từng nhiều lần chìm trong lũ lụt, trở thành lời cảnh báo nếu hạ tầng kỹ thuật không theo kịp tốc độ đô thị hóa, mọi thành tựu xây dựng đều có nguy cơ bị đe dọa.

Trong bức tranh chung ấy, Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra là ví dụ điển hình. Mỗi khi mưa lớn, khu vực quanh tuyến Võ Chí Công và các trục lân cận vẫn diễn ra tình trạng ngập sâu cục bộ. Nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu lối thoát đủ năng lực đưa khối lượng nước mưa lớn ra sông Hồng. Bài toán này đòi hỏi một công trình tiêu thoát quy mô, mang tính chiến lược, để bảo đảm sự vận hành ổn định cho cả cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Dự án thoát nước 178 tỷ đồng cho cửa ngõ phía Bắc Hà Nội

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn trạm bơm Phú Thượng của Công ty Nam Thăng Long theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) áp dụng hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) không yêu cầu thanh toán. Dự án có tổng mức đầu tư gần 178 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2028.

Thiết kế sơ bộ về hệ thống thoát nước từ khu đô thị Ciputra qua đê - đường An Dương Vương, ra sông Hồng. (Nguồn: Trang thông tin điện tử phường Tây Hồ - Hà Nội).

Tuyến cống được thiết kế dài khoảng 737m, dạng cống hộp bê tông cốt thép, đi từ trạm bơm Phú Thượng, cắt qua đê hữu Hồng và thoát trực tiếp ra sông Hồng. Hệ thống cửa van vận hành bằng điện sẽ giúp kiểm soát dòng chảy, đồng thời giữ an toàn cho đê điều. Khi hoàn thành, công trình không chỉ tăng cường năng lực tiêu thoát, giảm tải cho mạng lưới cống nội bộ, mà còn bảo đảm tuyến giao thông huyết mạch đầu cầu Nhật Tân luôn thông suốt.

Dự án cống thoát nước được xem như một “lớp bảo hiểm hạ tầng” cho khu vực cửa ngõ phía Bắc Hà Nội (Ảnh: CĐT).

Ý nghĩa của dự án không dừng ở hạ tầng kỹ thuật. Về lâu dài, đây được xem như một “lớp bảo hiểm hạ tầng” cho khu vực cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, bảo đảm môi trường sống an toàn, ổn định cho cư dân xung quanh khu đô thị Ciputra, đồng thời, củng cố niềm tin vào định hướng phát triển bền vững của đô thị.

Cú hích cho bất động sản tại khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra

Dự án thoát nước 178 tỷ đồng được TP Hà Nội thông qua hứa hẹn sẽ tạo thêm lực đẩy phát triển cho trục Tây Hồ - Đông Anh - Sóc Sơn, nơi đang quy tụ nhiều dự án quy mô lớn, mà còn củng cố vị thế của các khu đô thị đã định hình, trong đó có Nam Thăng Long - Ciputra.

Quần thể dự án GIA by KITA - một trong những điểm nhấn thuộc khu đô thị Nam Thăng long - Ciputra (Ảnh: CĐT).

Với quy mô gần 400ha cùng lợi thế kết nối trực tiếp các trục giao thông huyết mạch, Ciputra vẫn được xem là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội, nơi hội tụ cộng đồng cư dân thượng lưu. Việc hạ tầng ngày càng được hoàn thiện giúp củng cố giá trị cốt lõi của dự án bao gồm: môi trường sống an toàn, đồng bộ, phù hợp với chuẩn mực đô thị hiện đại.

Không dừng lại ở thành công đã có, sự nâng cấp hạ tầng cũng góp phần mở rộng biên độ giá trị cho Ciputra, nâng tầm phong cách sống tinh tế, đáp ứng chuẩn mực ngày càng cao của cộng đồng cư dân cao cấp. Các chuyên gia nhận định, sự kết hợp giữa hạ tầng kỹ thuật và bất động sản cao cấp đang dần tạo nên thế song hành phát triển: hạ tầng vững chắc giúp giảm thiểu rủi ro vận hành và gia tăng tính bền vững, trong khi Ciputra tiếp tục khẳng định vai trò vừa là nơi an cư, vừa là kênh đầu tư dài hạn. Đây cũng là minh chứng cho triển vọng bền vững của bất động sản ven sông Hồng trong tiến trình đô thị hóa Hà Nội.