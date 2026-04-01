Người đàn ông giả danh trật tự đô thị để cưỡng đoạt tiền

Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lã Phương Nam (43 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, ngày 1/4, Công an xã Đại Đồng tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.P. (35 tuổi, trú tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) về việc bị một người đàn ông giả danh lực lượng chức năng chiếm đoạt tài sản.

Nam tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo trình báo, khoảng 12h20 ngày 27/3, khi chị P. điều khiển xe máy biển kiểm soát 99C1-195.65 lưu thông qua thôn Đông, xã Đại Đồng, bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy vượt lên, yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Người này mặc trang phục, sử dụng công cụ hỗ trợ giống lực lượng trật tự đô thị, thông báo chị P. vi phạm lỗi vượt đèn đỏ và yêu cầu đưa tiền để “bỏ qua”. Do lo sợ, chị P. đã đưa 300.000 đồng. Nhận tiền xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Đồng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét. Đến ngày 3/4, lực lượng công an làm rõ và bắt giữ Lã Phương Nam là người thực hiện hành vi nêu trên.

Tang vật thu giữ gồm một bộ quần áo màu xanh xám dạng đồng phục lực lượng trật tự đô thị; một gậy nhựa màu đen - trắng dạng gậy chỉ huy giao thông; một đôi tất màu xanh, một đôi giày da màu đen và xe máy biển kiểm soát 99D1-291.88 là phương tiện Nam sử dụng khi gây án.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tại cơ quan công an, Nam khai trước đây từng tham gia Tổ trật tự đô thị thuộc UBND quận Long Biên (cũ) và UBND phường Bồ Đề (cũ), TP Hà Nội. Đến năm 2016, người này nghỉ việc, chuyển sang lao động tự do.

Lợi dụng việc vẫn còn giữ trang phục, công cụ đã được cấp phát, do không có việc làm và thu nhập, Nam nảy sinh ý định giả danh lực lượng chức năng để chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nam thường chọn các nút giao thông có đèn tín hiệu, khi phát hiện người đi xe máy vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, lấn làn, không đội mũ bảo hiểm... sẽ dừng xe, đe dọa xử phạt để chiếm đoạt tiền. Cơ quan công an xác định, với thủ đoạn này, Nam đã thực hiện nhiều vụ việc tại các địa bàn khác nhau.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.