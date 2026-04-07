Bộ Công an truy nã Tổng giám đốc Công ty vốn Thái Thịnh

Tối 7/4, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang kêu gọi 2 bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh ra đầu thú để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và Nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh.

Theo Bộ Công an, vụ án được phục hồi điều tra theo Quyết định số 3862/QĐ-CSKT-P2 ngày 20/10/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, về hành vi Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Trong quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ban hành các quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh.

Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh (Ảnh: Bộ Công an).

Nguyễn Thiện Nhân, 63 tuổi, quê Bình Thuận, là Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh. Còn Nguyễn Ngọc Minh, 58 tuổi, quê Bình Thuận, là Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt.

Cả hai bị can cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cơ quan điều tra cho biết, nếu hết thời hạn điều tra, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh không ra đầu thú, 2 bị can sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.

Bộ Công an cũng đề nghị, nếu phát hiện Nguyễn Thiện Nhân hoặc Nguyễn Ngọc Minh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất, đồng thời thông báo cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để phối hợp tiếp nhận.

Mọi thông tin liên quan, người dân có thể liên hệ điều tra viên Đỗ Tú Tài, số điện thoại 091.322.3579, hoặc điều tra viên Tô Minh Hoàng, số điện thoại 093.470.7777, tại địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội.