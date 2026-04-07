Người phụ nữ chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên Facebook

Ngày 7/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Công an xã Bắc Thái Ninh phát hiện một trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Bắc Thái Ninh đã xác minh chủ tài khoản Facebook trên là chị T.T.N. (SN 1992), trú tại thôn Chiêm Thuận, xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan công an, chị T.T.N. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên trang Facebook cá nhân.

Sau khi được tuyên truyền, chị T.T.N. đã tự giác gỡ bỏ các nội dung vi phạm, đồng thời viết cam kết không tái phạm.

Xét thấy chị T.T.N. vi phạm lần đầu, hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã Bắc Thái Ninh đã áp dụng hình thức nhắc nhở, giáo dục, yêu cầu công dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc sử dụng mạng xã hội.