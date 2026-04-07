Khởi tố nam thanh niên “yêu đương mặn nồng” bé gái 15 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang (20 tuổi, trú tại xã Minh Thanh, Tuyên Quang) để điều tra về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Minh Quang làm việc với công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xác định, vào tháng 7/2025 Quang quen biết cháu H. (15 tuổi, trú ở xã Bình Tuyền, Phú Thọ), rồi cả hai nảy sinh quan hệ yêu đương.

Ngày 30/3, Quang đến nhà cháu H. ở xã Bình Tuyền chơi, rồi tiếp tục “mặn nồng” với cháu. Phát hiện sự việc, gia đình cháu H. đưa cả hai tới cơ quan công an trình báo.

Quá trình làm việc, Quang và cháu H. trình bày từ tháng 12/2025 đến giữa tháng 2/2026 đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau tại phòng trọ của Quang ở xã Bình Tuyền.

Qua sự việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo các gia đình và nhà trường cần trang bị cho trẻ em gái kiến thức về giáo dục giới tính, kỹ năng bảo vệ bản thân phù hợp với từng lứa tuổi.

Với người đã thành niên, công an cho rằng cần có nhận thức pháp luật đầy đủ về hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tình dục nói chung, đặc biệt đối với trẻ em.