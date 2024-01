"Mắt thần" giúp tóm gọn hai kẻ trộm cắp ở TPHCM

Ngày 29/1, Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức (TPHCM) đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao V.H.P. (19 tuổi), T.L.P.Đ. (17 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) cho Công an TP Thủ Đức để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Qua camera thông minh nhận diện biển số, công an phát hiện 2 thanh niên trộm xe máy nên ập vào khống chế.

Trước đó, Công an phường Tam Bình nhận tin báo về việc người dân bị mất trộm xe máy tại Khu dân cư Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước nên phối hợp cùng các đơn vị liên quan truy bắt.

Qua kiểm tra hệ thống camera an ninh, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được vị trí, hướng di chuyển của hai thủ phạm. Kẻ gian liền bị công an cùng lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn bắt giữ ngay sau đó.

Tại trụ sở công an, P. và Đ. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hệ thống camera an ninh được trực ban công an giám sát liên tục (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cuối tháng 12/2023, "mắt thần" cũng giúp công an phường này bắt quả tang Lê Thành Tâm (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) tàng trữ trái phép chất ma túy trên đường Gò Dưa.

Thời gian qua, nhiều phường ở TP Thủ Đức (TPHCM) đã nhân rộng hệ thống camera an ninh mang lại hiệu quả cao trong công tác truy quét tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các "mắt thần" được lắp đặt trên nhiều tuyến đường với tính năng thông minh nhận diện biển số, kết nối trực tiếp về trung tâm hình ảnh tại trụ sở công an.

Trong đó, phường Tam Bình có 125 camera an ninh. Với sự hỗ trợ của "mắt thần", từ năm 2020 đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện gần 120 trường hợp xe máy liên quan trộm cắp, 160 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.