Ngày 13/11, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh clip nam thanh niên "diễn xiếc" trên yên xe máy.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy trong tư thế nằm trên yên, duỗi hai chân ra sau khi đang chạy trên đường.

Nam thanh niên "diễn xiếc" trên yên xe máy ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, người này điều khiển xe mang biển số 60M9-02.xx, sau khi nằm lên yên xe, nam thanh niên còn cúi thấp người về phía trước để tạo dáng “núp gió”.

Theo tìm hiểu, sự việc được cho là xảy ra trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua phường Bình Trưng (TPHCM).

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc trước hành động liều lĩnh, coi thường tính mạng của nam thanh niên.