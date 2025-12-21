Người đàn ông bị nhóm bảo vệ hành hung tại chợ đầu mối ở TPHCM

Ngày 21/12, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm gồm 4 người mặc đồng phục bảo vệ vây quanh một người đàn ông trong khu vực chợ đầu mối.

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, sau đó nhóm bảo vệ lao vào túm áo, xô đẩy người đàn ông. Đỉnh điểm, một người trong nhóm dùng tay đánh vào mặt nạn nhân, khiến người này bị thương.

Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm bảo vệ lôi kéo, tấn công người đàn ông trong chợ đầu mối Hóc Môn (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào 3h35 ngày 18/12. Nạn nhân là ông N.T.V., làm việc tại khu sơ chế thịt heo trong chợ đầu mối Hóc Môn.

Theo người nhà nạn nhân, thời điểm xảy ra vụ việc, ông V. đang chất hàng cho chủ sạp thì một bảo vệ đến nhắc nhở dọn đường để các tiểu thương khác qua lại. Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, nam bảo vệ gọi thêm 3 người khác đến đưa ông V. về văn phòng bảo vệ để làm việc. Tại đây, 2 trong số 4 bảo vệ được cho là đã nắm cổ áo, lôi kéo và dùng tay tấn công ông V., khiến nạn nhân bị thương vùng mặt, phải nhập viện điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Xuân Thới Sơn đã vào cuộc xác minh và mời những người liên quan lên làm việc.