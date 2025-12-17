Hai thanh niên chặn xe, đánh người giữa đường ở TPHCM

Ngày 17/12, Công an phường Thuận An (TPHCM) xác minh vụ hai thanh niên đạp ngã xe, đuổi đánh một người khác và có ý định lấy xe của nạn nhân.

Hai thanh niên đạp ngã xe, đuổi đánh người đi đường (Ảnh cắt từ clip).

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh hai thanh niên chở nhau trên xe máy có hành vi chặn một người khác, đạp xe khiến nạn nhân ngã xuống đường, rồi đuổi đánh.

Khi nạn nhân bỏ chạy, một người tiến đến dắt chiếc xe của anh này, nhưng bị anh ta quay lại chống trả. Vài giây sau, hai cô gái đi xe máy đến hỗ trợ nạn nhân đánh trả 2 thanh niên kia, và một cô bị đối phương đánh ngã xuống đường.

Đến khi có nhiều người đi đường dừng lại quan sát, hai thanh niên lên xe bỏ đi. Vụ việc làm một cô gái bị thương ở chân, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh của phóng viên Dân trí, vụ việc xảy ra vào lúc 23h55 ngày 13/12 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Thuận An, TPHCM (trước đây là phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thời điểm trên, anh N.P.L. (19 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu cũ), chị Đ.K.Th. (17 tuổi, quê Đồng Nai) và chị T. (bạn của chị Th.) lái 2 xe máy lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, theo hướng Thủ Dầu Một đi Lái Thiêu.

Hai thanh niên lạ mặt chạy xe máy bất ngờ xuất hiện, áp sát và khiêu khích. Khi đến gần một phòng khám, hai thanh niên này chặn anh L. và đạp ngã xe nạn nhân như diễn biến camera ghi lại. Công an phường Thuận An đang vào cuộc xác minh.