Ngày 3/12, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh chiếc xe khách mang biển số tỉnh Đồng Nai đang chạy trên đường rồi dừng lại trong làn xe máy.

Lúc này, người đàn ông mang đồng phục của hãng xe bước xuống, cầm gậy sắt dọa đánh người đi xe máy chạy phía sau. Một nhân viên khác của nhà xe đã tiến lại gần để can ngăn nên chưa xảy ra xô xát. Sau đó, giữa các nhân viên nhà xe và người đi xe máy xảy ra cãi vã.

Phụ xe khách cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TPHCM (Ảnh cắt từ clip).

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường ĐT747, phường Bình Cơ, TPHCM (phường Bình Cơ, tỉnh Bình Dương cũ).

Theo một nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, xe khách trong quá trình di chuyển đã liên tục bóp còi, ép xe máy khiến người dân bức xúc. Một người đàn ông đi xe máy đã đuổi theo, cầm dây thắt lưng quật vào thân xe khách.

Sau đó, tài xế xe khách cho xe dừng lại và xảy ra vụ việc phụ xe cầm gậy dọa đánh người. Nhân viên xe khách và người đi xe máy sau đó đã xảy ra cự cãi trước khi cả hai bên rời đi.

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang xác minh và mời các bên liên quan lên làm việc.