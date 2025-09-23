Công an tìm ra hai thanh niên cầm gậy đuổi đánh người đàn ông ở TPHCM

Ngày 23/9, Công an phường Tam Bình đang làm việc với hai nam thanh niên cầm gậy đuổi đánh người khác trên đường số 6. Nạn nhân là anh T.Đ.K. (SN 1998, ngụ phường Linh Xuân), người hành hung anh K. là N.T.B. và Đ.T.H. (cùng SN 1994).

Nam thanh niên cầm gậy đe dọa người vào can ngăn (Ảnh: Cắt từ clip).

Bước đầu, nhà chức trách xác định, gần 19h ngày 20/9, anh K. đứng nói chuyện với khách thuê trọ trên đường số 6, phường Tam Bình. Lúc này, B. chạy xe máy chở H. tông vào anh K. khiến cả ba ngã xuống đường.

Thời điểm trên, H. nhặt khúc gỗ bên đường rồi cùng B. lao vào đánh anh K.. Nạn nhân bỏ chạy thì bị hai nam thanh niên truy đuổi và tiếp tục hành hung. Vụ việc chỉ dừng lại khi anh K. ngất xỉu, gục dưới đường. Nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện điều trị ngay sau đó.

Toàn bộ diễn biến được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Tam Bình đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và đưa hai nam thanh niên về trụ sở làm việc. Cơ quan công an đang cũng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.