Người đàn ông bị đấm gục trước trung tâm thương mại ở Khánh Hòa

Ngày 28/1, lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết đã cử cán bộ xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người đàn ông bị đấm gục trên vỉa hè đường Trần Phú, đoạn trước Trung tâm thương mại Gold Coast.

Theo nội dung clip, vào thời điểm trời tối, trước Trung tâm thương mại Gold Coast xảy ra xô xát giữa 2 người đàn ông, một người mặc áo xanh, người còn lại mặc áo trắng.

Người đàn ông bị đấm gục trước trung tâm thương mại ở Nha Trang (Video: Beat Khánh Hòa).

Sau đó, người đàn ông mặc áo xanh bất ngờ lao tới, liên tiếp đấm vào vùng mặt người đàn ông mặc áo trắng, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Ít phút sau, lực lượng bảo vệ trung tâm thương mại cùng một số tài xế xe công nghệ đã hỗ trợ đưa nạn nhân vào bên trong để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Clip sau khi lan truyền đã được nhiều người dân chia sẻ, bình luận; đa số cho rằng hành vi của người đàn ông mặc áo xanh mang tính côn đồ, đồng thời kiến nghị lực lượng chức năng sớm vào cuộc chấn chỉnh.

Nhận được thông tin, Công an phường Nha Trang đã vào cuộc xác minh để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.