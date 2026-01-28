Khởi tố người đàn ông đấm tài xế ô tô giữa phố

Ngày 28/1, Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) thông tin về sự việc liên quan đến video ghi lại cảnh xô xát trên đường Trần Cao Vân, gây xôn xao dư luận.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Công an đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Quang Vũ về tội Gây rối trật tự công cộng.

Vũ là người có hành vi liên tiếp đấm vào mặt tài xế ô tô giữa đường, được người dân ghi lại trong video dài 9 giây lan truyền trên mạng xã hội từ hôm 22/1.

Nam thanh niên dùng tay đấm vào mặt tài xế (Ảnh: Công an phường Thanh Khê).

Vụ việc diễn ra giữa đường Trần Cao Vân và vào giờ cao điểm khiến các phương tiện phía sau không thể di chuyển, giao thông bị ùn ứ.

Theo Công an phường Thanh Khê, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn, lời qua tiếng lại giữa anh T. (điều khiển ô tô Fortuner) và anh Q. (điều khiển xe máy Exciter).

Người trực tiếp có hành vi hành hung trong video được xác định là Ngô Quang Vũ (31 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị), đi cùng xe với người điều khiển xe máy.

Đối tượng Ngô Quang Vũ tại trụ sở công an (Ảnh: Công an phường Thanh Khê).

Tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Công an phường Thanh Khê đã thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.