Công an vào cuộc vụ tài xế taxi bị hành hung trên đường phố

Trưa 26/10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết công an địa phương này đã tiếp nhận vụ việc tài xế taxi bị hành hung và đang xác minh để xử lý theo quy định.

“Địa phương đã đề nghị công an xử lý nghiêm vụ việc này. Khi có kết quả điều tra, xác minh sẽ thông tin cụ thể đến báo chí và người dân”, lãnh đạo phường Nha Trang cho hay.

Va chạm giao thông giữa ô tô bán tải và xe taxi chạy cùng chiều tại đường Trần Phú (Ảnh: Tuấn Việt).

Trước đó, tối 25/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hai clip ghi lại vụ va chạm giao thông giữa một ô tô bán tải và xe taxi chạy cùng chiều tại đường Trần Phú (phường Nha Trang).

Tiếp theo là một clip khác cho thấy tài xế taxi chạy theo một người đàn ông ngồi trên xe bán tải, mặc áo sơ mi trắng để yêu cầu trả lại điện thoại.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đánh tài xế taxi ở Nha Trang (Ảnh: Cắt từ clip).

Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đã phớt lờ yêu cầu, thậm chí còn dùng tay và điện thoại đánh liên tiếp vào đầu tài xế taxi, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sự việc chỉ dừng lại khi có người đi đường đến can ngăn.

Dưới phần bình luận của clip, nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi của người đàn ông là ngang ngược, khó chấp nhận, đồng thời đề nghị cơ quan công an sớm điều tra, làm rõ vụ việc.