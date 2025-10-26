Người đàn ông tấn công, dùng điện thoại đập vào đầu tài xế taxi trên đường

Sáng 26/10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết đã yêu cầu lực lượng công an phường khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý vụ xô xát xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 25/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế taxi chạy theo người đàn ông mặc áo sơ mi trắng để yêu cầu trả lại điện thoại.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đánh tài xế taxi ở Nha Trang (Ảnh: Cắt từ clip).

Tuy nhiên, người đàn ông này phớt lờ yêu cầu của tài xế, thậm chí còn dùng tay và điện thoại đánh nhiều lần vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sự việc chỉ dừng lại khi có người đi đường đến can ngăn.

Dưới phần bình luận của clip, nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi của người đàn ông là ngang ngược, khó chấp nhận, đồng thời đề nghị công an sớm vào cuộc điều tra, làm rõ.

Công an phường Nha Trang đang xác minh danh tính người liên quan và mời các bên lên làm việc để làm rõ nguyên nhân.