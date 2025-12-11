Người phụ nữ nghi bị bắn tử vong trước cửa nhà ở Đồng Nai

Ngày 11/12, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường An Lộc truy bắt nghi can dùng súng bắn chết người phụ nữ trước hiên nhà tại phường An Lộc.

Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, tối 6/12, bà Trần Thị Xuân Trang (53 tuổi) đang ở nhà riêng tại khu phố Phú Lạc, phường An Lộc thì nghe tiếng nổ lớn; cánh cửa chính bị vỡ, nghi bị bắn. Bà ra ngoài kiểm tra, bất ngờ trúng đạn vào cổ, gục tại chỗ.

Bà Trang được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng bị thương rất nặng, đến sáng 11/12, nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, tìm thấy hai mảnh kim loại (nghi đầu đạn).