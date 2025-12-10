Người dân ghi hình ô tô khách đi ngược chiều, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Ngày 10/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản để xử phạt tài xế ô tô khách chạy ngược chiều trên quốc lộ.

Theo cơ quan công an, lúc 9h25 ngày 3/12, ô tô khách biển số 73B-006.xx đi ngược chiều trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Ô tô khách chạy ngược chiều trên quốc lộ (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Sự việc được người dân ghi lại và gửi cho cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đã làm rõ và xác định tài xế điều khiển ô tô khách là C.X.L. (SN 1979, trú tại xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Quá trình làm việc với công an, tài xế L. thừa nhận hành vi của mình.

Tài xế làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản vi phạm hành chính và dự kiến phạt tiền 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế L..