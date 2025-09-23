Tài xế xe buýt "nhái" bị xử phạt vì đuổi đánh hành khách trên quốc lộ

Sáng 23/9, Công an xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 5,7 triệu đồng đối với Phan Ngọc Giám (SN 1972, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả xác minh, chiều 17/8, anh H.T.C. (SN 1995, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) lên ô tô khách biển số 38B-011.16 (màu sơn giống với xe buýt) do tài xế Phan Ngọc Giám điều khiển, di chuyển trên quốc lộ 1, từ phường Thành Sen về xã Cẩm Trung.

Công an làm việc với tài xế (Ảnh: Lê Văn).

Quá trình ngồi trên xe, anh C. nhận thấy tài xế Giám điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, lạng lách và không đóng cửa nên dùng điện thoại ghi lại.

Khi đến địa phận xã Cẩm Trung, anh C. xuống xe. Hai người sau đó xảy ra mâu thuẫn. Tài xế Giám đã có hành vi đuổi đánh nam hành khách trên quốc lộ 1.

Tài xế (bên trái) và nam hành khách xảy ra cự cãi, rượt đuổi trên quốc lộ (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Công an xác định, tài xế Giám đuổi đánh anh C. với mục đích yêu cầu xóa video quay trên xe. Cơ quan công an cũng xác định vật dụng mà tài xế rút ra từ túi sau quần để dọa anh C. là chiếc bút.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển hành khách nhưng không có đầy đủ giấy phép theo quy định đối với tài xế Phan Ngọc Giám.