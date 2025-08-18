Tài xế cầm vật nhọn rượt đuổi hành khách trên quốc lộ

Chiều 18/8, Trung tá Trương Văn Thành, Trưởng Công an xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh mời những người liên quan trong vụ tài xế rượt đuổi hành khách trên quốc lộ làm việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h10 ngày 17/8, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cẩm Trung.

Tài xế (bên trái) và nam hành khách xảy ra cự cãi, rượt đuổi trên quốc lộ (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Người liên quan trong vụ việc là tài xế của ô tô khách mang biển số 38B-011.16 và nam hành khách có tên C., trú tại xã Cẩm Trung. Phương tiện này có màu sơn tương tự như màu sơn của xe buýt tại Hà Tĩnh với 3 màu chủ đạo là trắng - vàng - đỏ.

Trong quá trình ngồi trên xe, nam hành khách nhận thấy tài xế phương tiện này di chuyển tốc độ cao, lạng lách, đánh võng vượt xe cùng chiều. Quá trình đi trên đường, cửa sau của xe bật mở.

Nhận thấy sự mất an toàn, anh C. dùng điện thoại quay lại một số video. Khi xuống xe ở địa phận xã Cẩm Trung, anh C. chụp lại phương tiện. Thấy vậy, tài xế ô tô khách xuống xe yêu cầu anh C. xóa ảnh.

Nam hành khách không đồng ý thì bị tài xế chỉ tay đe dọa và rút vật nhọn rượt đuổi. Trước tình huống này, anh C. phải tháo chạy để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Ngày 18/8, anh C. đến Công an xã Cẩm Trung để làm đơn tố giác hành vi nêu trên của tài xế xe 38B-011.16.