Ổ nhóm lừa đảo 3.000 phụ nữ trung niên qua mạng có trụ sở ở Campuchia

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng cơ quan chức năng trong và ngoài nước đấu tranh, bắt giữ 20 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại khu Tam Thái Tử, The Sampeou, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Theo Công an Lạng Sơn các đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 18 đến 41, đa số ở các tỉnh Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải phòng, Hà Nội.

Trong đó đối tượng Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, 31 tuổi, trú tại Hải Phòng, là “vợ hờ” của đối tượng người nước ngoài chủ mưu), cầm đầu điều hành hoạt động lừa đảo. Tang vật thu giữ 10 máy tính, 38 điện thoại di động.

Cơ quan công an xác định các đối tượng đã lừa đảo của gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng. Trụ sở hoạt động của nhóm đối tượng này tại Campuchia.

Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận các đối tượng tại cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang (Ảnh: Bộ Công an).

Về phương thức hoạt động của ổ nhóm lừa đảo này, quá trình điều tra Công an Lạng Sơn làm rõ, các đối tượng sử dụng hình ảnh giả mạo người khác trên mạng xã hội để xây dựng nhân thân là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, mong muốn được chia sẻ, làm quen, kết bạn (đa số là phụ nữ trung niên, độc thân, ly hôn).

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, công việc, hoàn cảnh cá nhân, thậm chí dựng lên các câu chuyện bị phản bội, bị cô lập để khơi gợi sự đồng cảm, thương hại.

Tiếp đó, chúng vẽ ra viễn cảnh tình cảm và tương lai hạnh phúc, hứa hẹn kết hôn, chung sống, mở công ty, cùng đầu tư kinh doanh,... để tạo nền tảng cho bước lừa đảo tiếp theo.

Đối tượng Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa) tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Khi bị hại hoàn toàn tin tưởng, đối tượng đưa ra kịch bản đang tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các casino ở Hồng Kông, Ma Cao từ đó phát hiện lỗ hổng có thể qua mặt hệ thống để kiếm tiền vào khung giờ 15h và 20h hàng ngày.

Từ đó, ổ nhóm lừa đảo dẫn dụ bị hại tham gia đầu tư kiếm tiền thông qua website giả mạo do chúng tự điều hành có địa chỉ đường link cs.1668996.cc và cs.1668997.cc.

Để tạo lòng tin, đối tượng chuyển tạm thời tài khoản của mình cho bị hại thao tác hộ, viện lý do “đang bận công tác, họp bảo mật, không tiện truy cập”.

Khi bị hại thực hiện thao tác, hệ thống giả mạo hiển thị giao dịch rút tiền “thành công”, kèm hình ảnh biên lai nhận tiền thực chất đều là dữ liệu dựng sẵn.

Sau đó, chúng hướng dẫn bị hại tự mở tài khoản đầu tư riêng, nạp tiền thật vào hệ thống giả mạo với cam kết lợi nhuận cao 5-30%/ngày.

Ban đầu, bị hại được cho “rút thử” một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Khi bị hại bắt đầu nạp tiền với giá trị lớn, đối tượng thường xuyên sử dụng lời nói tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc giục “đầu tư thêm để nhanh về chung một nhà”, “có tiền xây tổ ấm”, “có vốn làm ăn”…

Nếu bị hại thiếu tiền, đối tượng xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển giúp.

Đến khi bị hại không còn khả năng nạp thêm thì đối tượng giả lập sự cố hệ thống, trì hoãn việc rút tiền, sau đó khóa tài khoản và cắt toàn bộ liên lạc. Mọi hình ảnh, video, giao dịch, cuộc trò chuyện trên mạng xã hội đều bị xóa hoặc vô hiệu hóa, khiến bị hại mất hoàn toàn số tiền đầu tư và không thể truy vết giao dịch.

Công an tỉnh Lạng Sơn đánh giá, đây là ổ nhóm, đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi và phức tạp, hoạt động xuyên biên giới, xuyên quốc gia.

Đối tượng người Việt Nam câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành, hoạt động tại Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua không gian mạng.

Hành vi của các đối tượng không chỉ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế cho nhiều công dân trong nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác như rửa tiền, mua bán người, cưỡng bức lao động, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.

Đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 đối tượng trong đường dây về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.