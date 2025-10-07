Thủ đoạn mới lừa tiền lương hưu, trợ cấp của người hưu trí

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa cảnh báo người dân, đặc biệt là những người sắp nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, sử dụng hình thức “hỗ trợ trực tuyến” để chiếm đoạt tiền trợ cấp, lương hưu.

Khoảng 18h35 ngày 11/9/2025, ông Thanh (trú tại Bắc Ninh) nhận được cuộc gọi từ số 0823.834.284. Người gọi tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh, đề nghị ông kết bạn Zalo với tài khoản “Mạnh Hải” để hướng dẫn làm thủ tục nhận lương hưu.

Sau khi kết nối, đối tượng gửi hình ảnh giả mạo “Bảo hiểm điện tử” gắn logo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và mã QR nhằm tạo lòng tin, rồi hướng dẫn ông Thanh đăng nhập các ứng dụng VNeID, VssID trên điện thoại.

Ít phút sau, một người khác xưng “Trưởng phòng”, dùng số 0813.577.496, tên hiển thị “Trần Phú Sơn”, tiếp tục liên hệ qua Zalo. Đối tượng yêu cầu ông Thanh chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng vào một tài khoản cố định “để xác minh hồ sơ hưởng chế độ”, đồng thời hướng dẫn thao tác chuyển tiền qua video.

Tin rằng đây là quy trình thật, ông Thanh làm theo. Sau đó, ông phát hiện toàn bộ tiền - bao gồm khoản hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ 178 - đã bị chuyển sang tài khoản lạ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) điều tra, truy vết.

Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn lừa đảo có tính chất tinh vi, được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm vào nhóm người sắp hoặc vừa nghỉ hưu - những người thường nhận được khoản tiền hỗ trợ lớn. Các đối tượng thường giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội, kho bạc, ngân hàng, gửi hình ảnh, văn bản giả mạo, rồi lợi dụng việc chia sẻ màn hình, mã OTP hoặc thao tác trên ứng dụng ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không quét mã QR, không nhấp vào đường link hay tải ứng dụng được gửi qua tin nhắn, Zalo hoặc mạng xã hội. Các cơ quan như Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Kho bạc Nhà nước hay ngân hàng không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền “xác minh” vào tài khoản cá nhân.

Khi nhận cuộc gọi nghi vấn, người dân cần chủ động ngắt máy, không làm theo hướng dẫn và báo ngay cho công an địa phương để được hỗ trợ.

Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo, thời gian tới, tội phạm có thể mở rộng chiêu thức, giả danh cán bộ thuế, ngân hàng chính sách hoặc cơ quan chi trả trợ cấp. Mỗi người dân cảnh giác chính là một “tường lửa” vững chắc trên không gian mạng, góp phần bảo vệ an toàn tài sản, dữ liệu cá nhân và giữ bình yên cho cộng đồng.