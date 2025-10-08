Một phụ nữ bị lừa hơn 600 triệu đồng khi tham gia nhóm pickleball trên mạng

Chiều 8/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang làm rõ vụ việc một người phụ nữ trên địa bàn bị lừa chuyển khoản hơn 600 triệu đồng sau khi tham gia nhóm pickleball trên mạng xã hội.

Theo đó, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.M. (trú tại phường Trần Phú, Hà Tĩnh) về việc mới đây có tham gia nhóm "Giải đấu Pickleball - từ trái tim Việt" trên mạng xã hội Facebook.

Người phụ nữ liên tục chuyển khoản cho nhóm lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi vào hội nhóm, chị M. được một số đối tượng dụ dỗ làm nhiệm vụ chuyển tiền để đầu tư hoặc từ thiện.

Nhẹ dạ cả tin, chị M. đã nhiều lần chuyển tiền vào số tài khoản mà nhóm người xấu cung cấp với tổng số hơn 600 triệu đồng.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), pickleball là môn thể thao đang phát triển nhanh, thu hút nhiều người tham gia để rèn luyện sức khỏe, tạo nên trào lưu mới.

Một số kẻ xấu đã lập các hội nhóm pickleball trên mạng để lừa đảo người tham gia. Để phòng tránh, cơ quan công an đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia hội nhóm pickleball trên mạng xã hội nếu chưa tìm hiểu rõ ràng.

Đặc biệt, người dân phải hết sức thận trọng khi được yêu cầu gửi tiền hoặc tham gia các giao dịch đầu tư lợi nhuận cao, phương thức kiếm tiền dễ dàng.