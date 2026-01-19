Vạch trần chiêu "cào vé số trúng thưởng" khiến 500 người sập bẫy

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao bằng thủ đoạn livestream (phát trực tiếp) "cào vé số trúng thưởng" do Lê Xuân Phước (SN 1991, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 12/2025, Phước chuẩn bị nhiều công cụ phục vụ hoạt động phạm tội như các trang Facebook livestream cào thẻ, điện thoại, máy tính, thẻ cào viễn thông, nhiều tài khoản ảo và ứng dụng ngân hàng giả hiển thị số dư lớn nhằm tạo lòng tin cho người xem.

Vạch trần chiêu lừa qua livestream "cào vé số trúng thưởng" (Video: Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Tham gia đường dây này còn có 6 đối tượng, gồm: Vương Thị Mầu (SN 1998), La Trung Tuyến (SN 1997), Vương Văn Thượng (SN 2003), Lý Thị Mai (SN 2004), Hoàng Thị Ngọc Duyễn (SN 2000) và Hoàng Thị Nâng (SN 1999), cùng trú tại thôn Át Thượng, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.

Các đối tượng được phân công livestream, tạo tương tác giả, hướng dẫn người chơi chuyển tiền và quản lý các tài khoản nhận tiền.

Nhóm này thường xuyên dàn dựng các tình huống trúng thưởng lớn ngay trên livestream để tạo hiệu ứng tâm lý đám đông.

Lê Xuân Phước bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Với những người mua gói nhỏ, các đối tượng cho trúng thưởng giá trị thấp hoặc hoàn tiền nhằm tạo uy tín.

Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục mua các gói hàng có giá trị cao, nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển thêm tiền để "bảo hành, nhận thưởng", sau đó sử dụng ứng dụng ngân hàng giả tạo cảnh chuyển khoản thành công rồi cắt liên lạc.

Kết quả điều tra xác định, nhóm đối tượng đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Riêng trong ngày 2/1, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo đối với người dân Hà Tĩnh, có nạn nhân bị chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến gần 100 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền cho các tài khoản lạ trên mạng xã hội và trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.