Nghi phạm bắt cóc bé gái mang theo thuốc trừ sâu để "tự tử khi bị bắt"

Khoảnh khắc công an bắt đối tượng bắt cóc bé gái đòi tiền chuộc

Ngày 3/10, Công an tỉnh Long An đang phối hợp Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an tiếp tục lấy lời khai nghi can Nguyễn Thanh Sơn, đối tượng bắt cóc bé C. ở Long An đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng.

Khai với cơ quan chức năng, Sơn cho biết, sau khi nhận 1 tỷ đồng từ gia đình bé C., Sơn sẽ trả nợ hết rồi trốn lên Đà Lạt sống, làm lại cuộc đời.

Ban đầu nghi phạm dự định sẽ mang theo bé C. đi Đà Lạt nhưng sợ bất tiện, khi di chuyển trên đường thấy có khách sạn Song Hoa (TP Thủ Đức) nên ghé vào gửi bé gái lại.

Đối tượng Sơn bị lực lượng chức năng vây bắt tại Đồng Nai (Ảnh: Công an cung cấp).

Để lễ tân khách sạn tin giữ giúp, Sơn lấy lý do người nhà gặp tai nạn ở quận 1 nên cần qua quận 1 gấp lo giấy tờ, một lát sau có người đến đón bé.

Trước đó, khai thác nhanh, Sơn cho biết nguyên nhân bắt cóc bé C. là do đánh bạc nên nợ nần, hết khả năng trả nợ.

"Vì túng thiếu, vào đường cùng nên em mới làm như thế. Em có hăm dọa, nhưng thật lòng không muốn hại bé", Sơn khai. Khi bị bắt, lực lượng công an phát hiện trong người Sơn có chai thuốc trừ sâu. Sơn cho biết, mang theo để lỡ trường hợp bị bắt sẽ tử tự.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công ty cổ phần xe khách Phương Trang cho biết, theo báo cáo từ tài xế và tiếp viên xe, Nguyễn Thanh Sơn mua vé xe từ TPHCM đi Đà Lạt như các hành khách bình thường. Cả tài xế và tiếp viên vẫn làm nhiệm vụ như bao ngày, không biết sự có mặt của đối tượng bắt cóc trẻ em ở trên xe.

Khoảng hơn 21h, khi xe đến địa phận thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai), CSGT ra lệnh dừng xe, sau đó rất đông công an lên xe kiểm tra tất cả hành khách.

"Tất cả xe khách Phương Trang từ TPHCM đi Đà Lạt tối 2/10 qua huyện Tân Phú đều được lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra hành khách. Đến khoảng 21h20, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em trên xe. Tài xế và tiếp viên có làm việc nhanh với cơ quan chức năng rồi tiếp tục cho xe hành trình bình thường lên Đà Lạt", đại diện Công ty Phương Trang thông tin.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn đã mua vé và lên xe Phương Trang tại Bến xe Miền Đông mới tại TP Thủ Đức.