Mẹ bé gái 3 tuổi: Không ngờ kẻ bắt cóc là bạn của gia đình

Sáng 3/10, chị Bùi Gia Hân ngồi ôm con gái M.C. (3 tuổi) và vẫn chưa hết bàng hoàng, thót tim khi nhớ lại khoảnh khắc con mình bị chính người bạn của gia đình bắt cóc.

Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má của chị Hân và người thân. Họ thầm cám ơn các chiến sĩ công an đã phối hợp giải cứu con gái an toàn khỏi đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ Long An).

"Cháu mới 3 tuổi, ở bên người lạ suốt 6 giờ đồng hồ nên tỏ ra sợ hãi. Khi tiếp nhận bé từ công an đưa về nhà, khoảng 2h sáng bé lăn qua, lăn lại rồi ngủ một giấc đến 8h. Cha bé đang ở trụ sở công an để khai báo thêm" ông Lê Đình Thảo (61 tuổi, ông nội bé C.) trao đổi với phóng viên.

Chị Bùi Gia Hân ôm con gái khi được giải thoát từ đối tượng bắt cóc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo lời chị Hân, bé C. được gửi tại trường mẫu giáo ở khu dân cư phường 6, TP Tân An, cách nhà khoảng 2km. Bình thường, buổi sáng người thân sẽ đưa bé vào trường, tới khoảng 16h-16h30 chiều ba mẹ bé thay nhau đón. Nhà trường cũng quen mặt hết thành viên gia đình mới cho rước trẻ khỏi trường.

16h ngày 2/10, khi chuẩn bị đón con gái thì anh Lê Trọng Tuyển (cha bé C.) bất ngờ nhận được tin nhắn Zalo từ người bạn Nguyễn Thanh Sơn với nội dung: "Con gái mày đã bị tao bắt cóc".

Tưởng bạn đùa vui, anh Tuyển còn đang định nhắn trả lời lại thì tiếp tục nhận tin nhắn gửi kèm số tài khoản, đồng thời yêu cầu anh phải gửi 2 tỷ đồng để chuộc con. "Nếu không chuyển tiền, hoặc báo công an thì sẽ giết chết bé, rồi tao tự tử như vụ ngoài Hà Nội", Sơn đe dọa.

Tin nhắn của Sơn gửi cho anh Tuyền (Ảnh: Công an cung cấp).

Thấy sự việc nghiêm trọng, anh Tuyển liền nhắn tin trả lời, nói Sơn bình tĩnh, có gì từ từ chuyển tiền, yêu cầu đừng làm hại bé.

"Gia đình nhanh chóng chạy lên trường thì mới biết bé đã được một người rước về. Người này còn đón cả con trai ruột đang học cùng lớp với bé C.. Biết chắc bé bị bắt cóc, gia đình rất bối rối, nhất là khi tin nhắn dồn dập từ Sơn lại liên tục yêu cầu chuyển tiền, không được báo công an", mẹ bé C. kể lại.

Ngay lúc đó, gia đình anh Tuyển đã chuyển trước qua số tài khoản của Sơn 1 tỷ đồng, đồng thời trình báo công an.

Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Long An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM vào cuộc điều tra. Cảnh sát chia làm nhiều mũi, lần theo dấu vết nghi phạm cũng như chốt chặn kiểm tra các phương tiện trên tuyến đường kẻ bắt cóc di chuyển.

Hơn 6 giờ sau, gia đình chị Hân nhận được thông tin đã bắt giữ được Nguyễn Thanh Sơn và giải cứu bé C. an toàn.

"Gia đình tôi vỡ òa, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ, chiến sĩ công an đã giải cứu con tôi an toàn", chị Hân bày tỏ.

Chính vợ chồng chị Hân cũng rất bất ngờ khi kẻ bắt cóc con mình lại chính là Nguyễn Thanh Sơn, người bạn thân thiết với gia đình. Theo lời chị, Sơn và anh Tuyển quen biết nhau nhiều năm nay, thường xuyên uống cà phê chung. Cách đây vài tháng, Sơn cũng có nói với chồng chị là muốn vay vài trăm triệu mua nhà nhưng gia đình không có nên thôi.

Hàng tháng, vợ chồng Sơn và vợ chồng chị Hân gặp gỡ nhau 3-4 lần đi chơi, uống nước. Sơn làm việc tại một đơn vị tại TP Tân An.

Nguyễn Thanh Sơn bị lực lượng chức năng vây bắt tại Đồng Nai (Ảnh: Công an cung cấp).

Chị Hân cho biết, ngày thường Sơn vui vẻ, khá hiền lành. Nhiều lần đi chơi chung, cũng có mặt cả con gái chị Hân và con của Sơn. Hai đứa bé học chung nên rất thân thiết.

"Dù người lớn chơi thân thiết với nhau nhưng chưa bao giờ chúng tôi nhờ Sơn đón hộ con cả. Nhưng có thể con tôi quen mặt khi Sơn đến đón con anh ta ở lớp nên con tôi đi theo, cô giáo cũng mất cảnh giác", chị Hân phỏng đoán.

Cuộc hội ngộ của gia đình chị Hân với con gái đầy ắp tiếng nói, cười khi sự cố qua đi, nhưng nỗi lo, bất an về việc bắt cóc con trẻ vẫn còn đọng lại ở nhà trẻ phường 6, TP Tân An từ chiều qua đến hôm nay.