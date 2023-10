Bé gái bị bắt cóc, đòi 2 tỷ tiền chuộc được giải cứu ra sao?

Ngày 3/10, liên quan vụ bé gái 3 tuổi bị bắt cóc đòi tiền chuộc, cơ quan công an đang làm việc với Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi Bắt cóc trẻ em.

Công an xác định Sơn là nghi phạm bắt cóc bé gái L.M.C. (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP Tân An) rồi yêu cầu gia đình nạn nhân chuộc với số tiền 2 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Sơn bị lực lượng chức năng vây bắt tại Đồng Nai (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 2/10, cảnh sát nhận thông tin nghi phạm đang trên xe khách, di chuyển trên quốc lộ 20, hướng Đồng Nai - Lâm Đồng nên tổ chức chốt chặn, bắt giữ Sơn.

Sau khi lấy lời khai, lực lượng chức năng xác định bé gái được Sơn gửi lại tại một khách sạn ở phường An Phú.

Khoảng 22h cùng ngày, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan đến khách sạn Song Hoa trên đường F giao nhau với đường số 8, phường An Phú giải cứu bé gái bị kẻ gian bắt cóc, gửi lại khách sạn này.

Ông S.T.L. (54 tuổi) một người dân tại đây cho biết, khuya 2/10, trong lúc ngủ, ông nghe tiếng động nên ra kiểm tra. Từ trên nhà nhìn xuống, ông L. thấy công an cùng dân phòng tập trung trước khách sạn Song Hoa.

"Tôi thấy công an đông lắm, sau đó bé gái được một người phụ nữ bế ra ngoài cổng, hình như là mẹ cháu bé. Lúc đó, cháu bé có khóc, một lát sau thì lặng đi. Cơ quan chức năng làm việc khoảng 1h rồi rời đi.

Việc cháu bé bị bắt cóc tôi thực không biết, đến sáng nay đọc tin tức mới thấy được thông tin này", ông L. thuật lại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhân viên tại khách sạn nói, bình thường khách sạn chỉ có 3 nhân viên làm việc. Ngày 2/10 là ngày trực của một nam nhân viên.

Sáng nay, 3/10, nam nhân viên trên đã lên trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ quá trình điều tra.

Theo người dân, khu vực này khá phức tạp, người tứ xứ đổ về đây. Khách sạn theo chỉ dẫn rất khó tìm.

Khách sạn kẻ bắt cóc gửi bé gái nằm tại đường F giao nhau với đường số 8, phường An Phú, TP Thủ Đức (TPHCM). Khách sạn này gồm 3 tầng, 1 trệt nằm trong khu tái định cư 17,3ha, hoạt động từ năm 2012.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Chiều 2/10, Nguyễn Thanh Sơn đến trường mầm non đón con và đón luôn bé C.. Sau khi gửi con về nhà nội, Sơn thuê ô tô đưa bé C. bỏ chạy về hướng TPHCM.

Quá trình di chuyển, nghi phạm liên tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu gia đình bé C. chuyển 2 tỷ đồng tiền chuộc.

Khi tới TPHCM, Sơn gửi cháu bé tại khách sạn Song Hoa phường An Phú, TP Thủ Đức. Tiếp đó, người này đi xe khách Phương Trang để bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng.

Đến tối 2/10, cảnh sát nhận thông tin nghi phạm đang trên xe khách, di chuyển trên quốc lộ 20, hướng Đồng Nai - Lâm Đồng nên tổ chức chốt chặn, bắt giữ Sơn. Cảnh sát sau đó đến khách sạn Song Hoa, giải cứu cháu bé an toàn và bàn giao cho gia đình.

Khi bị bắt, Nguyễn Thanh Sơn bước đầu khai nhận do chơi cờ bạc nên nợ tiền của nhiều người, bị các chủ nợ thúc ép nên anh ta đã thực hiện hành vi trên.