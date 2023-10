Tài xế taxi kể lại chặng đường chở nghi phạm bắt cóc trẻ em lên TPHCM

Ông Nguyễn Hữu Phương (60 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) là người đã lái taxi chở Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành) - kẻ bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng.

"Đưa hai đứa trẻ lên xe, tôi nghĩ cả 2 là con của Sơn. Anh ta tỏ vẻ rất thương hai cháu. Hai đứa nói chuyện vui chơi và còn đòi ăn bánh, uống sữa nên tôi không một chút nghi ngờ gì", ông Phương kể lại.

Theo ông Phương, nhà ông cách nhà Sơn khoảng 500m. Do công việc mỗi người khác nhau nên hai người cũng không có thời gian trò chuyện nhiều.

Khoảng 14h40 ngày 2/10, Sơn chạy xe máy lên nhà ông để gọi xe đi TP Tân An rước con đi học về. "Sơn giục tôi đi nhanh", ông Phương kể.

Ô tô ông Phương chở Sơn chạy đến trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP Tân An đậu chờ bên kia đường. Lúc này, Sơn một mình đi vào lớp, sau đó hai tay dắt ra hai đứa trạc tuổi nhau.

"Con trai tên T.N., bé gái là M.C., chú chở về nhé. Nói xong cả ba mở cửa bước lên ô tô. Hai đứa trẻ cười nói vui vẻ khi rời khỏi cổng trường", ông Phương thuật lại.

Khi chạy về đến nhà Sơn, anh ta nói ông Phương chờ để đưa cậu con trai vào nhà. "Chú chờ tí, cháu cho T.N. vô nhà, còn đưa M.C. lên Thảo Cầm Viên ở TPHCM chơi chiều mai mới về. Đưa hai đứa đi bất tiện lắm", tài xế taxi kể lại lời Nguyễn Thanh Sơn.

Theo lời ông Phương, chạy xe qua địa phận cầu Ván, huyện Bến Lức, Sơn nghe điện thoại của ai đó rồi anh ta trả lời "xe chưa đi ra khỏi cầu Bến Lức, chờ chút nữa đi". Đến cầu Bến Lức, điện thoại lại reo và có một giọng nữ hỏi "con đâu rồi".

"Tôi nghe Sơn nói cho đi Thảo Cầm Viên chơi, thuê xe du lịch sợ gì mưa gió. Nói xong anh ta cúp máy", ông Phương kể.

Suốt chặng đường từ Long An lên TPHCM, người đàn ông lái taxi cho biết bé gái M.C. không hề có phản ứng gì khác lạ nên tài xế vẫn nghĩ đó là con ruột của Sơn.

Khi xe tới địa phận huyện Bình Chánh, TPHCM, Sơn còn nhắc bé gái ăn bánh, uống sữa. Anh ta lấy trong giỏ xách cá nhân thức ăn, nước uống chuẩn bị sẵn đưa cho bé.

Khoảng 16h30, xe đến cổng Thảo Cầm Viên. Sơn nói với ông Phương là sẽ trả tiền nhưng đúng 16h ngày 3/10 phải tới địa điểm này rước về thì mới thanh toán. Sau đó, anh ta ẵm bé gái và nói vào nhà bà con ngủ, mai đi chơi rồi tới chiều về.

Tiễn khách, ông Phương lái xe trở về lại nhà ở Long An nghỉ ngơi. Khoảng 2 giờ sau, Công an xã Nhị Thành điện thoại mời ông lên trụ sở làm việc.

Gần 22h, ông Phương bất ngờ khi Nguyễn Thanh Sơn bị bắt, bé gái được giải cứu an toàn. Lúc này trinh sát hình sự mới thông tin cho ông Phương biết đứa trẻ chở trên xe lúc chiều là do Sơn bắt cóc tống tiền tỷ.

Hiện phương tiện của ông Phương đang bị tạm giữ. Người đàn ông này tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra.

Chiều 2/10, Nguyễn Thanh Sơn đến trường mầm non đón con và đón luôn bé C.. Sau khi gửi con về nhà nội, Sơn thuê ô tô đưa bé C. bỏ chạy về hướng TPHCM. Quá trình di chuyển, nghi phạm liên tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu gia đình bé C. chuyển 2 tỷ đồng tiền chuộc.

Khi tới TPHCM, Sơn gửi cháu bé tại khách sạn Song Hoa phường An Phú, TP Thủ Đức. Tiếp đó, người này đi xe khách Phương Trang để bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng.

Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Long An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM vào cuộc điều tra. Cảnh sát chia làm nhiều mũi, lần theo dấu vết nghi phạm cũng như chốt chặn kiểm tra các phương tiện trên tuyến đường kẻ bắt cóc di chuyển.

Đến tối 2/10, cảnh sát nhận thông tin nghi phạm đang trên xe khách, di chuyển trên quốc lộ 20, hướng Đồng Nai - Lâm Đồng nên tổ chức chốt chặn, bắt giữ Sơn. Cảnh sát sau đó đến khách sạn Song Hoa, giải cứu cháu bé an toàn và bàn giao cho gia đình.

Khi bị bắt, Nguyễn Thanh Sơn bước đầu khai nhận do chơi cờ bạc nên nợ tiền của nhiều người, bị các chủ nợ thúc ép nên anh ta đã thực hiện hành vi trên.