Giám đốc Công an Đồng Nai: Kẻ bắt cóc bé gái, đòi 2 tỷ đồng rất tinh vi

Chiều 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp UBND tỉnh tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích trong việc truy bắt nghi phạm bắt cóc trẻ, tống tiền 2 tỷ đồng.

Tại lễ khen thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, thời gian vừa qua toàn quốc có nhiều vụ án bắt cóc trẻ em, tống tiền với số tiền lớn đã gây hoang mang dư luận. Có vụ án hung thủ còn sát hại trẻ, gây đau thương cho gia đình người bị hại.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho biết, ban giám đốc nhận định vụ bắt cóc bé gái 3 tuổi ở Long An là vụ án nghiêm trọng, kẻ gây án manh động, liều lĩnh. Chỉ sau 6 giờ, từ lúc bé gái bị bắt cóc, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm.

Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thời điểm nhận được đề nghị hỗ trợ từ Công an tỉnh Long An, Công an tỉnh Đồng Nai triển khai ngay lực lượng tinh nhuệ nhất phối hợp cùng Công an TPHCM, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) điều tra, giải cứu cháu bé với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nạn nhân và các chiến sĩ tham gia.

"Đây là vụ án khó, đối tượng manh động, thủ đoạn tinh vi, di chuyển thường xuyên và có sự chuẩn bị từ trước khiến cho việc điều tra, truy bắt gặp nhiều khó khăn", ông Quang nói.

Ông Võ Tấn Đức (áo trắng) và Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (giữa) trao hoa và thưởng cho các tập thể chiều 3/10 (Ảnh: Hoàng Bình).

Người đứng đầu Công an tỉnh Đồng Nai chia sẻ thời gian tới, công an tỉnh sẽ có những khuyến cáo, hướng dẫn những kỹ năng cho người dân phòng chống tội phạm bắt cóc trẻ em, mua bán trẻ em.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng lễ khen thưởng các tập thể hôm nay nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ. Với họ, niềm hạnh phúc lớn nhất nhận được là cháu bé an toàn về với gia đình.

Tại buổi lễ, ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã biểu dương và khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể có thành tích trong việc truy bắt kẻ bắt cóc trẻ em: Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Tân Phú, Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng 6 - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.