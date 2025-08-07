Người đàn ông bị chém đứt rời tay khi đang ngồi hút thuốc

Chiều tối 6/8, anh P.N.D. (SN 1990, trú khu Tân Lập, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng) đang ngồi chơi, hút thuốc tại phòng khách nhà người quen ở xã Nghi Dương (Hải Phòng) thì bị tấn công.

Sau khi gây án, thủ phạm hung khí chỉ vào mặt nạn nhân (Ảnh cắt từ video camera an ninh).

Theo hình ảnh từ camera, một người đàn ông cầm hung khí bất ngờ xông vào nhà, chém mạnh khiến khoảng 1/3 cánh tay trái của anh D. bị đứt rời. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn.

Người dân xung quanh đã sơ cứu và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trong tình trạng sốc chấn thương, mất máu nặng, nhiều vết thương vùng ngực và vai.

Bác sĩ xác định nạn nhân bị dập nát, đứt rời cẳng tay trái, cần phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ kéo dài 6 tiếng, các bác sĩ đã nối lại phần tay bằng kỹ thuật ghép tĩnh mạch hiển đảo chiều.

Sau mổ, anh D. tỉnh táo, tự thở, mạch huyết áp ổn định, các ngón tay có hồi lưu mao mạch.

Lãnh đạo UBND xã Nghi Dương cho biết, Công an xã đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng truy bắt nghi phạm, điều tra, làm rõ vụ việc.