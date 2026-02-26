Nghi người nước ngoài trộm ô tô ở Đà Nẵng

Sáng 26/2, bà D.K., chủ nhân ô tô biển kiểm soát 43A-101.xx, cho biết đã trình báo Công an phường An Hải, Đà Nẵng về việc xe của bà bị mất trộm vào ngày 25/2.

Theo bà K., khoảng 9h30 ngày 25/2, bà phát hiện ô tô đậu trước con hẻm đường Chính Hữu, phường An Hải đã “không cánh mà bay”.

Một người đàn ông giống người nước ngoài đi đến ô tô và nổ máy chạy đi (Ảnh: Mỹ Hạnh).

Sau khi nhờ hàng xóm trích xuất camera, bà K. phát hiện một người đàn ông giống người nước ngoài đến mở cửa xe nổ máy, sau đó chạy về hướng đường Phạm Văn Đồng và chạy vô Hội An.

Sau khi phát hiện ô tô mình bị mất trộm, bà K. đã trình báo Công an phường An Hải nhờ truy tìm thủ phạm.