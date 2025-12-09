Bắt giữ người đột nhập nhà dân, trộm ô tô ở Lâm Đồng

Ngày 9/12, Công an phường B’lao, tỉnh Lâm Đồng, đã bắt giữ Trần Thiên Sanh (SN 2001, trú tại phường B’lao) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Thiên Sanh bị công an bắt giữ cùng tang vật vụ trộm (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo thông tin điều tra của công an, Sanh đột nhập vào nhà anh Bùi Duy Tân (SN 1985) rồi lấy trộm ô tô con hiệu Kia Seltos rồi lái xe, rời khỏi hiện trường. Phát hiện xe bị đánh cắp, anh Bùi Duy Tân trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Lực lượng Công an phường B’lao sau đó vào cuộc điều tra, xác định Trần Thiên Sanh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên nắm bắt thông tin, cử người theo dõi. Khi Trần Thiên Sanh đến nơi anh ta cất giấu tang vật vụ trộm liền bị công an ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sanh khai nhận hành vi trộm ô tô của gia đình anh Bùi Duy Tân.