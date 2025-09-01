Ngăn chặn nam sinh mang 3 cây vàng đi nộp cho kẻ lừa đảo

Theo Công an Hải Phòng, sáng 29/8, một chủ tiệm vàng trên địa bàn phát hiện nam thanh niên có biểu hiện lo lắng khi mang lượng vàng lớn đi bán nên báo công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, trấn tĩnh và xác định người này là P.V.B (18 tuổi, ở phường An Biên).

Hình ảnh nam thanh niên phá két sắt lấy vàng mang đi bán lấy tiền chuyển cho các đối tượng lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Nam sinh cho biết bị kẻ giả danh công an gọi điện, thông báo em liên quan đến một đường dây ma túy, yêu cầu chuyển 800 triệu đồng để chứng minh trong sạch. Nhóm này còn hướng dẫn em quay clip trong nhà, phát hiện két sắt và dụ phá lấy vàng đi bán.

Khi B. mang gần 3 cây vàng đến tiệm, chủ cửa hàng kịp thời phát hiện bất thường và báo công an. Toàn bộ tài sản được bàn giao lại cho gia đình, đồng thời công an trấn an tinh thần cho nam sinh.

Theo công an phường An Biên, cùng thời điểm còn có hai nam sinh khác tại địa bàn cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự. Khi các em đang cạy tủ lấy tài sản, gia đình đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời.