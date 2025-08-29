Cảnh báo 3 thủ đoạn lừa đảo liên quan chính sách tặng 100.000 đồng ngày 2/9

“Các đối tượng xấu sẽ lợi dụng thông tin này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân”, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay và đưa ra một số thủ đoạn thường gặp.

Thứ nhất, đối tượng lừa đảo có thể gửi tin nhắn/đường link giả mạo “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”, “Cài đặt VNeID để nhận quà”…

Thứ hai, giả mạo cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền “xác thực”.

Thứ ba, lập fanpage, website giả danh cơ quan chức năng để thu thập dữ liệu cá nhân.

Không chỉ ngân hàng, người dân còn có thể liên kết với VNeID thông qua ví điện tử để nhận tiền chi trả tiền an sinh xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) khuyến cáo người dân chỉ sử dụng ứng dụng VNeID chính thống khi thực hiện các thủ tục an sinh xã hội. Tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Người dân không truy cập vào đường link lạ, không cài app giả mạo VNeID. Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn khả nghi, người dân hãy kiểm chứng với cơ quan chức năng địa phương.

Trước đó, ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ có công điện về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân.

Một số ngân hàng như BIDV, LPBank, TPBank, Vietcombank, VietinBank, Agribank... đã có hướng dẫn cho khách hàng liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng thì bước đầu tiên vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục “An sinh xã hội”. Bước thứ 2 là chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”. Bước thứ 3 là nhập passcode, chọn ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng.

Thực hiện 3 bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ báo đã tiếp nhận thành công và chuyển sang trạng thái chờ xử lý. Quá trình xác nhận thông thường khá nhanh nhưng có thể chậm hơn khi có nhiều người sử dụng cùng lúc.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.