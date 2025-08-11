Thiếu tướng Vũ Như Hà giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh

Ngày 11/8, Đảng bộ Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên đã kiên định bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy, siết chặt kỷ cương, phát huy đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành và vượt hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thiếu tướng Vũ Như Hà phát biểu tại đại hội (Ảnh: T.H.).

Tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh. Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út biểu dương kết quả toàn diện của Đảng bộ Công an tỉnh và đề nghị lực lượng tiếp tục bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Tây Ninh (Ảnh: T.H.).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; chủ động ứng phó mọi tình huống; chú trọng công tác ngoại giao nhân dân, phòng chống tội phạm biên giới; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Ông cũng yêu cầu cấp ủy viên khóa mới phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Công an tỉnh đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.